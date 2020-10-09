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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

| düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Canlı ve güncel rakamlar corona virüsü nedeniyle yakından takip edilirken özellikle altın düşer mi artar mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Değişen grafiği nedeniyle en sık araştırılan konular arasında yerini alan ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 10.10.2020 06:22 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ani iniş ve çıkış grafiğine sahip olması nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken araştırmalar da bu yönde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda; ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 EKİM 2020 CUMARTESİ

Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla araştırılırken güncel ve canlı rakamlar da bu noktada önem kazanan diğer bir konu oluyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika detaylarına ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,61

SATIŞ: 456,61

22 AYAR BİLEZİK FİYATI CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.235,20

SATIŞ: 3.262,20

ATA ALTIN FİYATI CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.234,00

SATIŞ: 3.285,00

CUMHURİYET ALTINI CANLI

SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.122,58

SATIŞ: 3.182,97

TAM ALTIN FİYATI CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.578,70

SATIŞ: 1.595,70

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,40

SATIŞ: 798,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,43

SATIŞ: 487,66

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

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SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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