Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Dolu hasarında 5 gün kuralı...

DOLU HASARI SONRASI NE YAPILMALIDIR?

Akşam'ın bir haberine göre, araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası yapması gereken zorunlu kurallar var. Zorunlu trafik sigortası bu tür hasarları ödemezken, sadece kasko sigortasına sahip araç sahipleri hasarlarının ödenmesi için başvurabilir.

AFET TEMİNATI GEREKLİ

Kasko yaptırırken doğal afetlere karşı da teminat alınmış olması gerekiyor. Aracı doludan hasar gören kaskolu müşteriler için, Sigorta Genel Şartları ihbar süresini 5 iş günü olarak veriyor. 2017'den sonra şirketlerin çoğu süreyi uzatsa da hasar dosyasının açılması için 5 gün içinde aranması öneriliyor.