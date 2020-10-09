Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Dolu hasarında 5 gün kuralı...

Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok yerde ani sağanak yağışının yağması bazı yerlerde zararlara neden oldu. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok yerde dolu yağışı bekleniyordu perşembe ve cuma günü fakat perşembe günü beklenen dolu yağışı gerçekleşmedi. Dolu yağışı uyarısı sonrası araç sahiplerini araçlarını kapalı otoparklara götürdü ve İstanbul'da birçok kapalı otoparkın kapasitesi doldu. Peki dolu yağışında aracı hasar gören araç sahipleri ne yapmalıdır?
DOLU HASARI SONRASI NE YAPILMALIDIR?
Akşam'ın bir haberine göre, araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası yapması gereken zorunlu kurallar var. Zorunlu trafik sigortası bu tür hasarları ödemezken, sadece kasko sigortasına sahip araç sahipleri hasarlarının ödenmesi için başvurabilir.
AFET TEMİNATI GEREKLİ
Kasko yaptırırken doğal afetlere karşı da teminat alınmış olması gerekiyor. Aracı doludan hasar gören kaskolu müşteriler için, Sigorta Genel Şartları ihbar süresini 5 iş günü olarak veriyor. 2017'den sonra şirketlerin çoğu süreyi uzatsa da hasar dosyasının açılması için 5 gün içinde aranması öneriliyor.
HASARSIZLIK İNDİRİMİ KORUNUR
Dolu hasarında ekspertiz göndermediklerini ve onarıma bir an önce başladıklarını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, "Mini onarım kapsamında olan hasarlar 'hasarsızlık indirimi'ni etkilemiyor, mini onarım dışında yapılan büyük hasarlar indirimi bozuyor. 2017 yılında meydana gelen dolu hasarlarında çoğu sigorta şirketi müşterilerin hasarsızlık indirimini bozmadılar" açıklaması yaptı.