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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

haberi: fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, , ne kadar oldu?

Haftanın beşinci gününde fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamlar gelmeye devam ederken sarı metale yoğun ilgi giderek artıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle en iyi yatırım aracı olarak görülen altın alış ve satış rakamlarında değişik grafik sergiliyor. Bu grafik kuyumcuları dahil şaşırtırken uzmanlara göre fiyatlardaki artış sürecek. Peki ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, , ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 9.10.2020 18:34 Son Güncelleme: 9.10.2020 18:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ekim Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

fiyatları gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakın mercekten takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar ile birlikte Tam, gram, yarım, , çeyrek altındaki son durumu merak ediyor. Son yıllarda ani iniş ve çıkış grafiği seyreden sarı metalin iyi bir yatırım aracı olduğu biliniyor. Peki ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın son işlem gününde haberleri gelmeye devam ediyor. Piyasaları yakından takip edenler gün içinde sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar bilgisi haberimizde yer alıyor.

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ekim Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ekim Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.186,00

SATIŞ: 3.234,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.241,40

SATIŞ: 3.265,10

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ekim Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,16

SATIŞ: 315,90

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 351,13

SATIŞ: 351,51

22 AYAR ALTIN

ALIŞ: 439,83

SATIŞ: 456,82

GRAM ALTIN

Alış: 486,82

Satış: 486,92

ÇEYREK ALTIN

Alış: 788,00

Satış: 797,40

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Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?
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