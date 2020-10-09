Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakın mercekten takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar ile birlikte Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altındaki son durumu merak ediyor. Son yıllarda ani iniş ve çıkış grafiği seyreden sarı metalin iyi bir yatırım aracı olduğu biliniyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2020 Bugün Tam, gram, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Piyasaları yakından takip edenler gün içinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar bilgisi haberimizde yer alıyor.