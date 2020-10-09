Tasarım vadisi geliyor

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasımda Bilişim Vadisi içerisinde bir tasarım kümelenmesi alanının açılışını yapacaklarını duyurdu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen İstanbul Moda Konferansı'nda konuşan Varank, Kovid-19 ile birlikte değişime uğrayan küresel değer zincirinden daha çok pay almaya çalışmanın önemine değindi. Varank, "Buna giden yol moda, moda tasarımı ve markalaşma odaklı hareket etmekten geçiyor. Bilişim Vadisi bünyesinde bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. İnşallah kasım ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyeleri, sergi alanları gibi yapılarla tasarımla sanayiyi daha güçlü bir etkileşime geçireceğiz" dedi. TGSD Başkanı ve EURATEX Başkan Yardımcısı Hadi Karasu ise "Salgın sürecinde hızlı modanın yanı sıra yine hızlı ama sezon temelli üretime geçmemiz gerektiğini öğrendik. Çin'in 170 milyar dolarlık pastasından yüzde 10 pay aldığımızda 17 milyar dolarlık ihracatı kısa sürede iki katına çıkarabiliriz"değerlendirmesi nde bulundu.