Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli'nde devam eden elektromekanik çalışmaları yerinde inceledi.Ray serimi de yapan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. Ülkemizi demir ağlarla örüyoruz" diye konuştu.Ülkenin her tarafında YHT hatlarıyla ilgili hummalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda bütün çabamız çok büyük. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.