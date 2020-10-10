Ankaralı Nata’dan yerli sermayeli AVM zinciri

ANKARA merkezli NATA, koronavirüs nedeniyle yurtdışı projelerini bir süreliğine askıya alıp, Türkiye'deki alışveriş merkezi (AVM) ve konut projelerine yoğunlaştı. Eskişehir, Yalova ve Silivri'de alışveriş merkezi satın alan NATA'nın şu anda 8 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Ankara, Adana ve İzmir'de de yatırım planlayan NATA, son olarak 9 Ekim günü Vega İstanbul'un açılışını yaptı. 2020'de Türkiye'ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen NATA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, "Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük AVM zincirini oluşturduk" diye konuştu. Faaliyet gösterdikleri sektörlerinde frene basmadan yatırıma devam edeceklerini ifade eden Tanık, "Bu yıl açtığımız ve açmayı planladığımız AVM'lerde toplam 100 bin metrekare kiralanabilir alan ve 250 mağazayla sadece ekonomiye değil, istihdam açısından da ülkemize katkı sağlamış olacağız" dedi. 5 yılda toplam 500 milyon dolarlık yatırım planladıklarını anlatan Tanık, madencilik alanında da planladıkları nikel yatırımı olursa rakamın 1 milyar dolara çıkacağını kaydetti. 2019 yılı sonunda Anadolu Efes'in Bahçelievler'deki fabrika arazisini satın alan NATA, burada 700 konutluk proje tasarlıyor.