Brandaya hücum

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle artan dolu yağışları araç brandasına olan talebi katladı. Dolu uyarılarına karşı araçlarını battaniye- kilim-yorgan gibi ürünlerle kapatıp geçici çözüm üretmeye çalışan vatandaşlar, kalıcı çözüm için de branda siparişlerini artırdı. Meteorolojinin her dolu uyarısı öncesi branda üreticilerinin mesaileri katlanırken satışları da bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 30 artış yakaladı. Brandaya yönelik internet aramaları ise yüzde 100 arttı. Standart ve özel dikim olmak üzere ikiye ayrılan brandalar 120 ila 1.000 TL arasında değişiyor.







LÜKS ARACA ÖZEL DİKİM

Sözan Branda'nın sahibi Nazım Doğan, önceki gün yapılan dolu uyarısının ardından inanılmaz bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyledi. "22 yıllık esnafım. Telefonumun böyle çaldığını hiç görmedim. Sabahtan beri susmuyor" diyen Doğan, her 10 aramadan birinin talebe dönüştüğü söyledi. Doğan, "Geçen yıllarda yağan doluyla birlikte insanların araçları ciddi zarar gördü. Kaportası çöktü, camı patladı. 5-6 bin liralık masraf çıktı. O nedenle insanlar araçlarını korumak istiyor" dedi. Özel dikim branda yaptıkları bilgisini veren Doğan, "Bizim ürettiğimiz brandanın altı pamuk, üstü doluya karşı koruma sağlayan bir ürün. Fiyatlarımız 500 TL'den başlıyor, 1.000 TL'nin üzerine çıkıyor. Daha çok lüks segment oto sahipleri özel dikim branda istiyor" diye konuştu.







SATIŞLARIMIZ İKİYE KATLADI

Bir başka üretici de standart ve özel dikim olmak üzere iki şekilde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da kapalı otopark sorunu var, insanlar mecbur araçlarını dışarı bırakıyor. Doluya karşı koruyan bir branda yok ancak en azından camın vs. patlamasını engelliyor. Ayrıca yazın da güneşe karşı koruma sağlıyor. Biz standart üretimimizi internetten satıyoruz. Onların fiyatları araca ve modele göre 120 TL'den başlıyor. Orta segment araçlar için daha çok bu brandalar tercih ediliyor. Lüks segmentte de özel dikim talep ediliyor. Bu yıl satışlarımız önceki yıla göre ikiye katladı."



İNTERNET ARAMALARI YÜZDE 100 ARTIYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, meteorolojinin dolu uyarısı yaptığı dönemlerde internetteki branda aramalarının yüzde 100 arttığını söyledi. Ekmekçi, "Sadece branda aramasında değil dolu koruması, dolu sonrası cila, ezik giderme gibi ürünlerin aramalarında da iki kat bir artış yaşanıyor. Bu dönemde ürün satışları da hızlanıyor" dedi.

