Deri ayakkabı sektöründen yılın 9 ayında 620 milyon dolarlık ihracat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 62,8'ini sırtlayan deri ayakkabı sektörü yılın 9 ayında 620 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 azalarak 988 milyon 97,9 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın 9 ayında 1 milyar 278 milyon 900,4 bin dolar düzeyinde bulunuyordu.

Alt katmanlara bakıldığında, deri ve deri mamulleri sektörü ihracatının yüzde 62,8'ini deri ayakkabıların oluşturduğu görüldü.

Deri ayakkabı ihracatı 9 ayda 620 milyon 122 bin dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu da sektörün dış satımında geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 16,9'luk azalışa işaret etti. Söz konusu azalışta, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler etkili oldu. Türkiye, geçen yılın 9 ayında 746 milyon 441,1 bin dolarlık deri ayakkabı ihraç etmişti.

NİSANDA DİP SEVİYEYİ GÖREN SEKTÖR TEMMUZDA YENİDEN TOPARLANDI

Aylara göre bakıldığında deri ayakkabı sektörü ihracatı, ocakta yıllık yüzde 17,5 artarak 84,2 milyon dolara ulaşmış, dünyada Kovid-19 salgınının birçok ülkeye sıçradığı şubatta ise yüzde 5,1 ile sınırlı yükselerek 100 milyon doların üzerine çıkmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle tedbirlerin uygulanmaya başlandığı mart ayında deri ayakkabı sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 24,9'luk sert düşüşle 92,7 milyon dolara gerilerken, ihracatın neredeyse durma noktasına geldiği nisan ayında sektör yalnızca 35,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirebildi. Böylece sektörün ihracatı nisanda yılın en dip seviyesini görmüş oldu.

Mayısta 38,2 milyon dolarlık ve normalleşmenin başladığı haziranda 65,9 milyon dolarlık deri ayakkabı ihracatı yapıldı. Sektörün dış satımı temmuzda 70,6 milyon dolara ulaşmasına karşın ağustosta yeniden düşüşe geçerek 54,8 milyon dolara gerilese de, eylülde toparlanarak 75,3 milyon dolara çıktı.

26,5 MİLYON DOLARLIK DERİ SARACİYE EŞYASI İHRAÇ EDİLDİ

Deri ve deri mamullerinin yılın 9 ayındaki 988 milyon 97,9 bin dolarlık ihracatına en fazla katkı veren diğer bir sektör 126 milyon 493,4 bin dolarla deri saraciye eşyası oldu. Söz konusu sektör, bu ihracat rakamıyla deri ve mamulleri sektörünün ihracatının yüzde 12,8'ini karşıladı.

Bu dönemde Türkiye'den yurt dışına 123 milyon 657,3 bin dolarlık deri post, 117 milyon 825,1 bin dolarlık da deri ve kürkten giyim eşyası ihraç edildi.

Alt katmanlar bazında deri ve deri mamulleri sektörünün 2019 ve 2020'nin ocak-eylül dönemlerinde gerçekleştirdiği ihracat rakamları şöyle: (Dolar)

Sektör Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül 2020 Fark (%) Deri Ayakkabı 746.441.149 620.122.044 -16,9 Deri ve Kürkten Giyim Eşyası 166.097.300 117.825.115 -29,1 Deri Postlar 194.398.515 123.657.294 -36,4 Deri Saraciye Eşyası 171.963.462 126.493.440 -26,4 Toplam Deri ve Deri Mamulleri 1.278.900.425 988.097.893 -22,7

Mücevher ihracatı eylülde 313 milyon dolar oldu 1 milyar dolarlık mermer ihracatında rota Çin ve ABD