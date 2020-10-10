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piyasalarında 26 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları () piyasalarında 26 yeni lisans verildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:12 ABONE OL
EPDK LPG piyasalarında 26 yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 26 yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 22 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi. SON DAKİKA: EPDK'dan yeni doğal gaz kararı! Muaf sayılacak... Yerli üretim doğal gaz ticaretine destek

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EPDK LPG piyasalarında 26 yeni lisans verdi
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