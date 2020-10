İki yılın en büyük yabancı girişi

Ekonomide pandeminin etkilerini azaltmak için alınan tedbirlerin sonuç vermesiyle birlikte yaşanan toparlanma sonrası para politikasında başlayan normalleşme süreci, yabancı yatırımcılardan geçer not aldı. Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini artırıp politika faizini yükseltmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) Aktif Rasyosu'nu gevşetip swap limitlerini artırması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kambiyo işlemlerinde vergiyi düşürmesi, yabancı yatırımcıların rotayı tekrar Türkiye'ye çevirmesini sağladı.



611 MİLYON DOLARLIK ALIM

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar 25 Eylül-2 Ekim haftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında 611 milyon dolarlık son 2 yılın en yüksek net alımını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da 131 milyon dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek, tahvil-bonoda ise 479 milyon dolarla Şubat 2018'den bu yana en büyük alım yapıldı. Yabancılar ayrıca bu yıl ilk kez hem hisse senedi hem de tahvilde aynı hafta net alım geçekleştirdi. Son iki haftada yabancıların tahvilbonodaki net alımı 595 milyon dolara ulaştı. Normalleşme adımlarının olumlu yansımaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hafta içerisinde uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihracında da görülmüştü. Türkiye'nin borç bile bulamayacağının ileri sürüldüğü bir dönemde 2.5 milyar dolarlık tahvil satışına 3 kat talep geldi.



BIST YÜKSELİŞTE YEDİNCİ

Bu yıl borsada 5.9 milyar dolarlık net satış yapan yabancılar, normalleşmenin başladığı eylülde frene bastı. Eylülde 33 milyon dolarla Ekim 2017'den bu yana en düşük net satış gerçekleştirildi. Borsa İstanbul, yabancı satışlarının hız kesmesinin etkisiyle son 1 ayda dünyada en fazla yükselen yedinci borsa oldu. Yabancılar eylül ayında savunma sanayisinin lokomotifi olan Aselsan hisselerinde 103 milyon dolarlık rekor net alım yaptı. Aselsan'da bu yılın tamamında 221 milyon dolarla yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse oldu.



GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, emsal ülkelere göre ucuz seviyede bulunduğunan borsada, banka hisselerinde yabancı çıkışının durmasının ve bir miktar geri dönüşün başlamasının olumlu olduğunu söyledi. Erkan, "Bundan sonra yabancı çıkışı sınırlı kalabilir ve bir miktar dönüş olabilir" dedi.







TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ

ATA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, son haftadaki fon girişlerinin yanı sıra Hazine ihalelerine gelen yüksek talebe de dikkat çekerek, yabancı çıkışında sona gelindiğini söyledi. Merkez Bankası'nın geçen ayki faiz artırımı ile gerektiğinde her türlü aksiyonu alabileceğini gösterdiğini ifade eden Demirtaş, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve şirketlerin performansını göz önüne aldığımızda, yabancı yatırımcı ilgisinin artabileceğini düşünüyoruz. Özellikle doğu Akdeniz, Suriye ve diğer jeopolitik konularda yaşanabilecek olumlu gelişmeler, piyasalar üzerindeki kara bulutların kalkmasına yardımcı olacak. Jeopolitik riskler azalır, kurlarda da istikrar sağlanmaya başlanır, yurtdışında Türkiye ile ilgili daha yapıcı haber akışı oluşması durumunda, yabancı ilgisi için yeterli getiri potansiyeli var. Güven ortamı sağlandığında yabancıların ilgisinin çok hızlı geri gelebileceğini söyleyebiliriz. Şu anda tünelin ucunda bir ışık olarak düşünebiliriz geçen haftaki yabancı fon girişini aslında" dedi.



GEÇER NOT ALAN ADIMLAR

Fonlama maliyeti artırıldı.

MB politika faizini 2 puan yükseltti.

BDDK yabancılarla swap işlemlerinde limiti artırdı.

BDDK, Aktif Rasyosu'nu gevşetti.

TL mevduatta stopaj oranları düşürüldü.

Kambiyo işlemlerinde BSMV yüzde 1'den binde 2'ye çekildi.

