İşi azalan restoranın kirası düşürüldü

BURSA'DA, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL'lik dükkân kirasını ödeyemeyen restoran sahibi, kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi de restoran sahibini haklı bulup, kira bedelini yüzde 50 düşürerek, 11 bin 500 TL'ye indirdi. Restoran sahibi de kararın Yargıtay süreci sonuçlanana kadar kirayı yarı oranda ödemeye başladı. Restoran sahibinin avukatı Olcay Göçüm, "Türkiye'de ilk defa pandemi süreci sırasında emsal niteliğinde tedbir kararı verildi. Bu emsal nitelikte bir karardır" dedi. Restoranın sahibi Ahmet Zahir Yahyaoğlu ise, "Dükkanı kapatmaktansa yarı da olsa kirasının ödenmesi daha iyi diye. Böyle dönimlerde mülk sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım" diye konuştu.