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Denizlerde ‘’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan 'nin , Taşucu’ndan demir alıp hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:24 Son Güncelleme: 10.10.2020 11:46 ABONE OL
Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan , 'nin üçüncü olarak denizlere açılıyor.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, "Denizlerimizde dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulunmuştu.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

15 Mart 2020'de 'ye getirilen ve '' ismi verilen , 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul'a geçip, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor

YAVUZ'UN BAKIMLARI SÜRÜYOR

Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için 'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

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Denizlerde ‘Kanuni’ dönemi başlıyor! 11.400 metre derinliğe iniyor: 3 bin metrede sondaj yapabiliyor
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