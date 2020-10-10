Kontrolmatik halka açılıyor

2020'DE dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., Gedik Yatırım aracılığıyla 12-13 Ekim günlerinde halka arz oluyor. Hisse başına fiyat 6.90 TL olarak belirlenirken, halka arzın büyüklüğü 50 milyon TL olacak. Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirhlenen şirket, Ana Pazar'da işlem görecek. Şirketi 2008'in ocak ayında üç ortak olarak kurduklarını, bugün ise eniştesi ile birlikte iki ortaklı bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, faaliyet alanlarını operasyonel teknoloji olarak tanımladı. Aslanhan, "Halka arzla bilinirliğimiz artacak, genç yetenekleri daha kolay çekeceğiz" dedi. Aslanhan, KOBİ'lere yönelik işbirlikçi robot üreteceklerini bunu 15 bin liraya satmayı planladıklarını söyledi.