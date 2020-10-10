Samsun'da 997 milyon TL'lik yol yatırımları sürüyor

9 bin 352 km2 olan Samsun sınırları içerisinde 374 km devlet yolu, 439 km il yolu olmak üzere toplam 813 km yol bulunuyor. Yol ağının yüzde 94'ü asfalt kaplama olarak dikkat çekiyor. Samsun'un nüfusu 1 milyon 312 bin 990 ve km2'ye 85 metre yol ve 140 kişi düşüyor. İl sınırları içindeki tescilli araç sayısı da 354 bin 875. Samsun yol ağı ve satıh durumuna bakıldığında 341 km (yüzde 42) bitümlü sıcak karışım, 422 km (yüzde 52) sathi kaplama, 1 km (yüzde 1) parke ve 49 km'si de(yüzde 5) geçit vermez.

