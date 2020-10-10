SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 10 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ani iniş ve çıkış grafiğine sahip olması nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken araştırmalar da bu yönde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla araştırılırken güncel ve canlı rakamlar da bu noktada önem kazanan diğer bir konu oluyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika detaylarına ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,61
SATIŞ: 456,61
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.235,20
SATIŞ: 3.262,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.234,00
SATIŞ: 3.285,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.122,58
SATIŞ: 3.182,97
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.578,70
SATIŞ: 1.595,70
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,40
SATIŞ: 798,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,43
SATIŞ: 487,66