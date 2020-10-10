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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

haberi: ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, , gram ve çeyrek ne kadar oldu?

hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar ile birlikte tam, yarım, , gram ve çeyrek altındaki son durumu merak ediyor. Genellikle yatırım amacıyla alınan sarı metal son günlerde ani iniş ve çıkışlar yaşayarak kuyumcuları da şaşırtıyor. Vatandaşlar ’daki son durumu öğrenmeden kuyumcuya gitmiyor. Peki fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve ne kadar oldu? İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 10.10.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın altıncı gününde gelişmeleri yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan Tam, yarım, , gram ve çeyrek altındaki grafik değişkenlik gösteriyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metale almadan önce kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasaları yakından takip edenler altın fiyatları son dakika haberlerini kaçırmak istemiyor. Bu doğrultuda sabah saatlerinden itibaren sorusunun yanıtı önem kazanıyor. Haberimizde altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleyebilir, canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.114,94

SATIŞ: 3.175,18

TAM ALTIN FİYATI CANLI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 440,28

SATIŞ: 457,31

22 AYAR BİLEZİK FİYATI CANLI

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,10

SATIŞ: 1.593,90

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.240,10

SATIŞ: 3.258,60

ATA ALTIN FİYATI CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,43

SATIŞ: 487,66

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.222,00

SATIŞ: 3.270,00

CUMHURİYET ALTINI CANLI

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,44

SATIŞ: 316,22

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 355,30

SATIŞ: 355,50

18 AYAR ALTIN FİYATI CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,60

SATIŞ: 797,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

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Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? Bugün 10 Ekim Tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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