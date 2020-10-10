Yabancılar İstanbul’a akın etti

İstanbul'da yabancı ortaklı firma sayıları, normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan sonra "V şeklinde çıkış" gerçekleştirdi. 1 Ocak- 15 Mart arasında 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon lira sermayeli firma kurdu. 15 Mart-1 Haziran'da yatırımcı sayısı 573'e, sermaye tutarı 146 milyona indi. 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı, 647 milyon lira sermayeli firma kurdu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu çıkışın normalleşme sürecinin başarısını ve küresel alıcıların Uzakdoğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti.