Türkiye'nin üçüncü yüzer LNG depolama gemisi 2021'de devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını geliştirmek amacıyla daha önce Aliağa ve Hatay-Dörtyol'da devreye alınan iki adet yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU) yanı sıra üçüncüsü için çalışmaların Saros'ta devam ettiğini, 2021'de bunun da devreye alınacağını söyledi.Bayraktar, Türkiye Bilim Akademisi'nin düzenlediği "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli"nde değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin 81 il merkezinde doğal gaza erişimin sağladığının altını çizerek, "Bugün itibarıyla iletim hatlarımız 18 bin kilometreye, dağıtım hatlarımız 144 bin kilometreye ulaşmış durumda. 81 il merkezinde gaz erişimi söz konusudur. Yaklaşık 67 milyon vatandaşımız doğal gaza kesintisiz şekilde erişmektedir" dedi.Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğal gaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti. Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, "Başından bugüne kadar bütün süreçleri tam olması gerektiği gibi uluslararası standartlarda ne varsa sondaj ekipmanından testine kadar bütün unsurları bu şekilde ortaya koyduk ve keşfi açıkladık. Bundan sonra da böyle devam etmeyi planlıyoruz. Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Doğu Akdeniz'de Türkiye'ni kendi kıta sahanlığında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:"Bölgede gösterdiğimiz tüm faaliyetler uluslararası hukuku gözeterek meşru bir şekilde yürütülmektedir. BM de Libya ile imzaladığımız anlaşmayı tescil etti. Türkiye'nin haklılığı ve işin hukuki temelli olduğu ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin enerjide ve ekonomide en önemli açmazlarından biri cari açık ve bunun temel sebeplerinden biri gaz ithalatı. Bunu azaltmak adına kararlılıkla imkanlarımız ne ise özellikle deniz aramacığını kararlılıkla devam ettireceğiz."Türkiye'yi zorlayan 'al ya da öde' ve uzun vadeli kontratların olduğu dönemde bu serbestleşmenin hızlı şekilde gerçekleşmediğini belirten Bayraktar, "Doğal gaz sektörü açısından 2021'de süresi dolacak kontratlarımız var. Bunların dolması doğal gaz piyasasına farklı oyuncuların girmesi adına önemli bir fırsat." dedi.