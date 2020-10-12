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Son dakika: , yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı

Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 21:27 Son Güncelleme: 12.10.2020 21:46 ABONE OL
Son dakika: Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı
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