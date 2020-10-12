Borsa İstanbul yatırımcıda rekor tazeledi

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun eylül verilerine göre 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750'ye ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692'ye yükseldi. Eylüldeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017-Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Bu dönemde aylık bazda 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı.Eylülde yerli yatırımcının portföy değerinde yaşanan 20.4 milyar liralık artış, Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek ikinci aylık değişim olurken, 167.8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 6 aydır rekor tazelemiş oldu.