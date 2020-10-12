Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! | 12 Ekim Pazartesi

Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Bu kapsamda binlerce vatandaşa maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, 12 Ekim evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte bu ay içerisinde yatacak ödeneğin detayları…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE – EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Bu kapsamda güncel listeyi ve gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…