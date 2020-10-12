Çarşamba’da 10 yıl sonra ilk şeker pancarı hasadı

Türkşeker'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi sayesinde 10 yıl aradan sonra Çarşamba'da ilk şeker pancarı hasadı gerçekleşti. Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989'da üretime başlayıp 2011 yılına kadar faaliyet gösterse de bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi ve yeterli şeker pancarı ekilmemesi sebebiyle yaklaşık 10 yıl önce üretime ara vermişti.

İKİ KAT VERİM ALINIYOR



Geçen yıl Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere yerel yöneticilerin büyük gayreti ve şeker pancarı ekim sözü verilmesi üzerine Türkşeker, fabrikayı yeniden açma kararı aldı. Yeni sistemle Türkşeker'in pancardan sonra ekilecek ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını ödeme desteği üzerine çiftçiler de yeniden şeker pancarı ekmeye yöneldi. İlk şeker pancarı hasadını tarlada çiftçilerle beraber yapan Halit Doğan, yaptığı açıklamada, yıllar sonra şeker pancarı hasadını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Doğan, bu yıl yaklaşık 1.000 hektarlık bir alanda ekim gerçekleştirildiğini ve şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında bir üretim beklendiğini aktardı. İlk hasatla Türkiye ortalaması dönüm başına 6-7 ton olan üretimin birçok tarlada 14 tona ulaşmasıyla toplam üretimin 75 bin tonun üzerine çıkabileceğini bildirdi. Doğan, şunları kaydetti: "Verim, iyi bakılmış tarlalarda Türkiye ortalamasının iki katı. Pandemi nedeniyle açılışı geciken şeker fabrikasının bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor. Çiftçilerimiz, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda. Türkşeker, bu kapsamda çiftçilerimize destek oluyor. Çiftçimizin pancardan sonra ekeceği ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödüyor. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi, münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor."

Şeker pancarı ekim tavsiyesi



Halit Doğan, çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırımı Samsun'a kazandırmış olacaklarını söyledi. Çiftçi Ekrem Çubuk da gençlik yıllarından beri şeker pancarı üretimini yaptığını anlattı. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar açılmasıyla birlikte hemen şeker pancarı ekimine başladığını ifade eden Çubuk, 300 dönümlük bir alana şeker pancarı ektiklerini ve 3 bin ton hasat almayı planladıklarını kaydetti. Çubuk, "Çiftçilerimiz şeker pancarı ekmekten kaçınmasın. Şeker pancarlarının verimi, eskiye göre yüzde 30 fazla" dedi.