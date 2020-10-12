Denizden bereket fışkırıyor! Palamut ve hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü

Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte ağlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Karadeniz ve Marmara'daki balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunlukta yaşanıyor.

Teknelerin avdan dönmesi ile birlikte Balık Hali'ndeki borsada saat 01.00 sıralarında de sabahın erken saatlerinde hareketlilik yaşanıyor. Kasalarla hale alınan balıklar, mezat usulü satışa çıkarılıp, balıkçı esnafının beğenisine sunuluyor. Esnaf tarafından alınan balıklar, başta Karadeniz Bölgesi'ndeki iller olmak üzere, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Çorum, Sivas, Amasya gibi kentlere de gönderiliyor.

'EN ERKEN AÇILAN BORSA BALIK BORSASIDIR ve GÜNLÜK AVLANMAYA GÖRE FİYAT DEĞİŞİR'

Yıllardır balık satışı yapan Bahçelievler'deki Üçevler balıkçısı Talha Durmuş, Palamut bolluğunun olduğunu fakat fiyatların her gün tutulan balığa göre değiştiğini belirterek, "Denizlerde balıkçılar avdan döndüğünde tutulan balığın miktarına göre fiyatlar değişir. En erken açılan borsa balık borsasıdır . Saat 01.00'da balık gelir Mezat 04:00'de başlar. Herkes balıklara bakar ve komisyoncular tarafından ihale usulüyle satılır. Mezat yapılmadan sadece hamsi satılır. Hamsi ayrı bir perona çekilir, kasa fiyatı belirlenir ve o fiyata satılır. Her gece balıkların hale gelmesi ile alıcılara göre fiyatlar belirlenir. Palamut mesela önceki gün çok gelmişti. Fiyat bir anda 10 TL'ye düştü. Bir gün sonra az geldi fiyat 20'TL'ye çıktı. Havanın rüzgarlı olması da balık avını olumsuz etkiliyor. Mezata gelen balık İstanbul, Ankara, Trabzon, Çorum ve Kayseri'ye balık gider. Balığın fiyatı ihale usulüyle belirleniyor. 200 TL ile başlayıp 100 TL'ye de inebilir 400 TL'ye de çıkabilir. Fiyatı alıcılar belirliyor. Palamut ve hamside bolluk olursa halkada ucuz balık satarız. İki üç gün süren yağmurlar ve hava sıcaklığının düşmesi denizdeki balıkların bollaşmasını sağladı. " diye konuştu.

Maskesini takmayan kız polisi görünce kaçmaya başladı! İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de