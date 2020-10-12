Formula 1’in asfaltı yenilenmeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, asfalt kazıma işlemine başladık. Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz" dedi.Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Gerekli planlamaları yapıyoruz. Pistin asfaltı en iyi şekilde yenilenecek" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını verdi. Karaismailoğlu, Çamlıca'da da incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşık 15 gün önce antenlerin sökümü ile alakalı burada bir faaliyete başladık, burayı temizledik sayılır. En son TRT'nin kulesi kaldı, onun da yıkım çalışmaları başladı. Burada 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırılmış oldu. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kule imal ederek İstanbulluların hizmetine sunduk" diye konuştu.