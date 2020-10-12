Geçtiğimiz ay başlamıştı! İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi böyle görüntülendi

Bu projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'da bulunan 28 televizyon anteni kaldırıldı, TRT'ye ait kule ise önümüzdeki günlerde kaldırılacak. İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.