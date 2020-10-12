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Milli sondaj gemisi 'in bakım çalışmaları tamamlandı. Gemi, ’in röntgenini çekmek için demir aldı. , hesabından Oruç Reis paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Oruç Reis Akdeniz'de.Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:43 Son Güncelleme: 12.10.2020 13:59 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis gemisiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." dedi.

Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması: Akdeniz'in röntgenini çekecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakan Dönmez'in ardından sosyal medya hesabından Oruç Reis paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Oruç Reis Akdeniz'de.Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı
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