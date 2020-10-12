Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye'de ilk olacak!

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Dönmez ayırca, "Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda karbon arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Şu anda 2 sondaj gemimiz var. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam edecek. Bizim, kimsenin malında gözümüz yok. Diyalog süreci devam ediyor. Navtex sürecinde, diplomasi sekteye uğramadı. Biz masadayız" açıklamasını yaptı.

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