SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberi sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metal bu noktada büyük önem kazanıyor. Bu sebepten ötürü canlı ve güncel rakamlar takip edilirken altın fiyatları ne kadar oldu? ! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilirken güncel ve canlı rakamlar yatırımcıların ilgi odağı haline geliyor. Haberimizin içerisinden canlı ve güncel altın fiyatlarına ulaşabilir, detayları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,83
SATIŞ: 456,84
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.236,80
SATIŞ: 3.256,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.222,00
SATIŞ: 3.270,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.111,53
SATIŞ: 3.171,70
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.579,50
SATIŞ: 1.592,90
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,70
SATIŞ: 797,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 486,85
SATIŞ: 486,93