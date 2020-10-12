SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberi sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metal bu noktada büyük önem kazanıyor. Bu sebepten ötürü canlı ve güncel rakamlar takip edilirken altın fiyatları ne kadar oldu? ! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 EKİM 2020 PAZARTESİ

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