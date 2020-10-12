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GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk gününde haberleri yakın dan takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde olan sarı metale ilgi büyük olurken corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonominin de merkezi haline geldi. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:13 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberi sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metal bu noktada büyük önem kazanıyor. Bu sebepten ötürü canlı ve güncel rakamlar takip edilirken altın fiyatları ne kadar oldu? ! 12 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 EKİM 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilirken güncel ve canlı rakamlar yatırımcıların ilgi odağı haline geliyor. Haberimizin içerisinden canlı ve güncel altın fiyatlarına ulaşabilir, detayları görebilirsiniz.

SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,83
SATIŞ: 456,84

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.236,80
SATIŞ: 3.256,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.222,00

SATIŞ: 3.270,00

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SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.111,53
SATIŞ: 3.171,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,50
SATIŞ: 1.592,90

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,70
SATIŞ: 797,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,85
SATIŞ: 486,93

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SON DAKİKA GELİŞMELER... Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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