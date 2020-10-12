Son dakika: Nobel Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

Gelen son dakika haberine göre Nobel ekonomi ödülü sahiplerini buldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:01Son Güncelleme: 12.10.2020 13:02ABONE OL
Son dakika: Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.