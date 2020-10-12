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Son dakika: Nobel Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

Gelen son dakika haberine göre Nobel ekonomi ödülü sahiplerini buldu. , 'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:01 Son Güncelleme: 12.10.2020 13:02 ABONE OL
Son dakika: Nobel Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

Son dakika: Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.

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Son dakika: Nobel Ekonomi ödülü sahiplerini buldu
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