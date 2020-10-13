Ağustosta cari açık 4.6 milyar $

TÜRKİYE'NİN cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre cari açıktaki artışta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.