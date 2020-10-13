Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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Bankaların : Vakıfbank, , ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle, kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en uygun faizli kredi paketini vatandaşlara sundu. Bu süreçte, ev ve araç fiyatlarında talep patladı. Yılın son aylarında geldiğimiz şu günlerde bankaların güncel kredi faiz oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Vakıfbank, , ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:55 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:56 ABONE OL
Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirmiş, bu süreçte kamu bankaları da pek çok kredi paketini vatandaşlara sunmuştu. Yılın son aylarına doğru gelinmesiyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranları araştırması gerçekleştiriyor. Peki, Vakıfbank, , ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

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Bankaların kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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