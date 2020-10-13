Erdoğan'ın çağrısıyla ekilen kenevirlerde hasat zamanı!

KENEVİRE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Pınarbaşı ilçesinde yetiştirdiği 1 milyon kök kenevirden 2 buçuk top kenevir yağı ve 35 ton da lif alacağını belirten Ömer Faruk Çağlayan; " Kenevire yapılan yatırım aslında Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırdır. Kenevir bir çok alanda kullanılan oldukça verimli bir bitki. Kenevir lifi çelikten bile çok sağlam. Biz özellikle savunma sanayinde kullanılmak üzere kompozit üretmek istiyoruz. Kompozit ve hafif sağlamlığıyla çok tercih edilen bir malzeme. Otomobillerde de bu kenevir türevleri kullanılıyor. Yerli otomobilde de kenevir kullanılması sektöre daha da canlılık getirecektir. Cumhurbaşkanımdan yerli otomobilde yerli kenevir kullanılmasının da önünü açmasını istiyoruz. Ayrıca bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretiyor. Aynı zamanda bir dönüm kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt çıkıyor. Kenevirden yapılan kağıt ağaçtan yapılan kağıda oranla 4 kat daha fazla geri dönüştürülebiliyor" dedi.

"KENEVİR MUCİZEVİ BİR BİTKİ"

Kenevirin yağı ve tohumunun bir çok sektörde kullanıldığını belirten genç girişimci Ömer Faruk Çağlayan, kenevirin MLS, ALS hastalıkları ile kemoterapi ilaçlarında kullanıldığını söyledi. Kenevir tohumundan elde edilen yağında kozmetik sanayinin yanı sıra soğuk mezelerde tüketildiğini belirten Ömer Faruk Çağlayan; "Kenevir yağı soğuk mezelerde kullanıldığı zaman günlük protein ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. İnsan vücudunun işleyişi için oldukça önemli olan aminoasitleri içerir. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için ideal bir besin. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra eklem ağrıları ve cilt yaralarına iyi geldiği yapılan deneylerle tespit edildi. Dünyada medikal anlamda kenevire büyük yatırımlar yapılıyor. İsrail medikal kenevire 150 milyar dolar yatırım yaptı. Biz Türkiye olarak bu işin daha başındayız. Ama önemli olan bu sektöre bir yerden başlamamızdı, onu da başardık" dedi.