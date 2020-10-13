İhracatta son 3 ayda rekor bekleniyor! İthalat ve ihracatta tavan yaptık

Pandemi nedeniyle, Nisan ayında ülkemizde ithalat ve ihracat durdu. Ancak alınan tedbir ve verilen destekler sayesinde, toparlanma süreci beklenende de hızlı oldu. Ülkemiz genelinde ve sanayinin kalbi olarak değerlendirilen Kocaeli'nde, Eylül ayında ithalat ve ihracat toparlandı. Hatta toparlanmak ile kalmadı adeta tavan yaptı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Eylül ayı rakamları ile ithalat ve ihracatın normale döndüğü, hatta normalin üzerine çıktığını ifade etti.

NORMALDEN İYİYE ULAŞTIK

Kocaeli'nin ithalat ve ihracat açısından Türkiye'nin en önemli kenti olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Ülkemizde ithalat ve ihracatın yüzde 17'si Kocaeli'nde yapılıyor. Bilindiği üzere tüm dünya Koronovirüs nedeniyle çok zor bir süreçten geçti. Ülkemizde de Nisan ayında bu salgın nedeniyle ithalat ve ihracat nerdeyse durma noktasına geldi. Ancak diğer ülkelerin geç toparlanması, ülkemizin almış olduğu tedbir ve vermiş olduğu destekler sayesinde, biz beklenilenden önce normale hatta normalden de iyiye ulaştık" dedi.

REKOR BEKLENİYOR

Turkiye'de Eylül ayında16 milyarın üzerinde ihracat gerçekleştiğini ve bunun 2 buçuk milyarının Kocaeli'de yapıldığını ifade eden Zeytinoğlu, "Kapasite kullanım oranında baktığımız da yüzde 5 aşağıda olsak da çok iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta Ekim, Kasım ve Aralık ayında ihracatta rekor bir paya ulaşacağımızı, bugüne kadar görülmeyen 17 milyarlık bir rakama ulaşacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

Kocaeli'nde 35 Deniz Limanı bulunduğunu ve geçtiğimiz yıl 72 milyon ton malın bu limanlardan taşındığını dile getiren Zeytinoğlu, "Geçen yıl Kocaeli bu rakamlar ile Türkiye'de birinci, Avrupa'da 7'inci olduk. Bu rakamlarda en büyük faktör, Kocaeli'nin doğal bir liman özelliğine sahip olmasıdır. Bize pandemi döneminde destek veren devletimize bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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