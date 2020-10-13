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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve fiyatları ne kadar oldu? Bugün...

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında kuşkusuz var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gram ve fiyatları bilgisi üst üste geliyor. Ülkemizde sabah saatlerinde ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer alan altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri ile güncel rakamları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından gram altına olan talep oldukça arttı. İşte 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 06:06 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...

Ülkemizde sürekli takip edilen konular araısnda yer alıyor. Aynı şekilde en çok tercih edilen bir numaralı birikim aracı olarak dikkat çekiyor. 14 Ekim gram ve fiyatlarındaki bilgileri ile anlık verileri özel olarak derledik. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. İşte son dakika bilgileri...

SON DAKİKA - 14 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah altın 482,03 TL'den alınırken 482,16 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Özellikle evlerde yastık altı altın dediğimiz altınların çoğu çeyrek altındır. Dolar ve euroya göre daha fazla tercih edilen bugün 781,70 TL'den alınırken 791,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 1.563,10 TL'den alınan yarım altın 1.580,70 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracıdır kolay kolay bozdurulmaz.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın da tıpkı yarım altın gibi uzun vadeli olarak tercih edilir. Tam altın fiyatlarında da son durum şu şekilde bugün 3.080,19 TL'den alınan tam altın 3.139,78 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını görünüş olarak çeyrek altına benzese de hem gram olarak hem fiyat olarak daha pahalıdır. Cumhuriyet altını bugün 3.185,00 TL'den alınırken 3.233,00 TL'den satılıyor.
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,90

SATIŞ: 3.231,20

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 269,33

SATIŞ: 312,61

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 351,33
SATIŞ: 351,54
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,25
SATIŞ: 452,07
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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün...
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