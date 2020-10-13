KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, hangi tarihe kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Geçtiğimiz aylarda gelen son dakika haberine göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği süresi yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazete üzerinden yayımlanan genelgede 31 Ağustos yani bugün sona eren ödeneğin vatandaşlara ödenmeye devam edeceği bildirildi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte tüm gelişmeler…

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamada ödeneğin uzatıldığı tarihe ilişkin detaylar da duyurulmuştu…