KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, hangi tarihe kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Geçtiğimiz aylarda gelen son dakika haberine göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği süresi yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazete üzerinden yayımlanan genelgede 31 Ağustos yani bugün sona eren ödeneğin vatandaşlara ödenmeye devam edeceği bildirildi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte tüm gelişmeler…
Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamada ödeneğin uzatıldığı tarihe ilişkin detaylar da duyurulmuştu…
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
'Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık.
Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.'