SON DAKİKA – Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Corona virüsü nedeniyle altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip edilirken sabah saatlerinden itibaren araştırmalar da başladı. Hem yatırımcıları hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metali kullananları yakından ilgilendiren bu durum nedeniyle gün içerisinde de araştırmalar sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 13 EKİM 2020 SALI

13 Ekim altın fiyatları son dakika hareketliliği başladı. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel rakamlar merak edilirken araştırmalar da gün içerisinde sürmeye devam ediyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, detaylı bilgileri görebilirsiniz.