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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, haftanın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar merak edilirken alış fiyatı bugün 437,02 TL olarak işlem görüyor. Peki; bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 13.10.2020 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA – Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Corona virüsü nedeniyle hareketliliği yakından takip edilirken sabah saatlerinden itibaren araştırmalar da başladı. Hem yatırımcıları hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metali kullananları yakından ilgilendiren bu durum nedeniyle gün içerisinde de araştırmalar sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 13 EKİM 2020 SALI

13 Ekim altın fiyatları son dakika hareketliliği başladı. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel rakamlar merak edilirken araştırmalar da gün içerisinde sürmeye devam ediyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, detaylı bilgileri görebilirsiniz.

SON DAKİKA – Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,92

SATIŞ: 453,74

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.214,80

SATIŞ: 3.239,80

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.224,00

SATIŞ: 3.272,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

SON DAKİKA – Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.111,69

SATIŞ: 3.171,88

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.569,30

SATIŞ: 1.585,30

YARIM ALTIN FİYATI

SON DAKİKA – Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,70

SATIŞ: 793,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,07

SATIŞ: 484,19

GRAM ALTIN FİYATI

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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