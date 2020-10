SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den Hatay'da yanan alanlarla ilgili flaş açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılacağını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay'da değil, kendi illerinde de 11.11.2020 tarihinde 'Geleceğe Nefes' kampanyasında fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.



Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın Samandağ ve Belen ilçelerinde çıkan orman yangınının herkesi derinden üzdüğünü bildirdi. Bu yangınlarda binlerce ağacı ve yaban hayatını kaybettiklerini kaydeden Pakdemirli, "Kimi vatandaşlarımızın evi, iş yeri veya eşyası zarar görürken, en büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur. Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



'HATAY'DA 5 MİLYON FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULMASI SAĞLANACAK'



Pakdemirli, Türkiye'deki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay'daki yangınlarda da vatandaşların duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla, ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiamıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle ifade etmek isteriz ki yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa'mızın 169'uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve Anayasal koruma altındadır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon adet, Hatay ilimizdeki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 333 bin adedi Hatay ilimizde olmak üzere 13 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay ilimizde 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon adet fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır."



'FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM'



Türkiye'de fidan dikim mevsiminin henüz başlamadığını, kasım ayı ile birlikte ilk fidanların dikilmesinin planlandığını belirten Pakdemirli, "Ayrıca her bir bölgemizin farklı iklim yapısı ve ekosistemi mevcut olduğundan bu alanların yeniden ağaçlandırılmasında hangi tür ve vasıfta fidanların kullanılacağını da Orman Genel Müdürlüğü'müz planlamakta ve hazırlıklarını yapmaktadır. Hatay ilimizde yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum. Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın Orman Genel Müdürlüğü'müz ile koordineli olması, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay'da değil; kendi illerinde de 11.11.2020 tarihinde 'Geleceğe Nefes' kampanyasında fidan dikmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

