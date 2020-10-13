SON DAKİKA: Bakan Selçuk milyonlarca emekliye müjdeyi verdi! Emekli Ocak maaş zamları ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardaki en büyük etken ise enflasyon rakamları oluyor. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon verileri doğrultusunda milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Şimdi ise gözler Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevrildi. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Haberimizin içerisinden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarına ulaşabilir, enflasyon oranları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını bulabilirsiniz…
SON 2 YILDA 674,5 MİLYAR LİRA ÖDEME
Selçuk, "Bu yıl ağustos ayında 8,2 milyon işçi emeklisi, 2,6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik" dedi.
Bakan Selçuk, "Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı.
Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Peki, emekli Ocak maaş zamları ne kadar olacak?
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.