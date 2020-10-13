Son Dakika: Emekliye Ocak’ta 2 bin 287 lira! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alırken iki dini bayramda da biner liralık ikramiye alıyor. Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler ise, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte Ocak zammı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, bu noktada emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zamları ile ilgili son dakika haberleri…
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda maaşlara yapılacak zammı öğrenebilirsiniz…
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
MEMURA FARK ÖDENECEK
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.