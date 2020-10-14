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: ’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, , ata ve fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı ’dan gelen haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altının gram fiyatı şu sıralar 485 lira civarından işlem görüyor. Hareketliliğin sürmesi nedeniyle altın ile ilgili işlem yapacak olan vatandaşlar ‘Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ’ bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 14 Ekim bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:44 ABONE OL
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

Güncel ve canlı yatırımcılar tarafından heyecanla takip edilirken, en çok tercih edilen yatırım aracı olarak da öne çıkıyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 485 lira civarından işlem görürken, güncel ve canlı altın fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, ''dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmaları gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları;

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 EKİM BUGÜN NE KADAR?

Son dönemde, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vatandaşların gram altına yönelmesine neden oldu. Peki, gram ve bugün ne kadar?

İşte detaylar;

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 1.574,30 TL'den alınan yarım altın 1.587,70 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracıdır kolay kolay bozdurulmaz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın da tıpkı yarım altın gibi uzun vadeli olarak tercih edilir. Tam altın fiyatlarında da son durum şu şekilde bugün 3.102,76 TL'den alınan tam altın 3.162,78 TL'den satılıyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını görünüş olarak çeyrek altına benzese de hem gram olarak hem fiyat olarak daha pahalıdır. Cumhuriyet altını bugün 3.211,00 TL'den alınırken 3.260,00 TL'den satılıyor.

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GRAM ALTIN FİYATLARI

Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah gram altın altın 485,53 TL'den alınırken 485,63 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Özellikle evlerde yastık altı altın dediğimiz altınların çoğu çeyrek altındır. Dolar ve euroya göre daha fazla tercih edilen bugün 787,30 TL'den alınırken 794,90 TL'den satılıyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,90

SATIŞ: 3.231,20

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 269,33

SATIŞ: 312,61

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 351,33

SATIŞ: 351,54

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,25

SATIŞ: 452,07

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?
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