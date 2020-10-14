ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından heyecanla takip edilirken, en çok tercih edilen yatırım aracı olarak da öne çıkıyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 485 lira civarından işlem görürken, güncel ve canlı altın fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, 'Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmaları gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları;

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 EKİM BUGÜN NE KADAR?

Son dönemde, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vatandaşların gram altına yönelmesine neden oldu. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

İşte detaylar;