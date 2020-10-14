ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ekim bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından heyecanla takip edilirken, en çok tercih edilen yatırım aracı olarak da öne çıkıyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 485 lira civarından işlem görürken, güncel ve canlı altın fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, 'Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmaları gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları;
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 EKİM BUGÜN NE KADAR?
Son dönemde, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vatandaşların gram altına yönelmesine neden oldu. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
İşte detaylar;
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 1.574,30 TL'den alınan yarım altın 1.587,70 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracıdır kolay kolay bozdurulmaz.
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın da tıpkı yarım altın gibi uzun vadeli olarak tercih edilir. Tam altın fiyatlarında da son durum şu şekilde bugün 3.102,76 TL'den alınan tam altın 3.162,78 TL'den satılıyor.
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CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını görünüş olarak çeyrek altına benzese de hem gram olarak hem fiyat olarak daha pahalıdır. Cumhuriyet altını bugün 3.211,00 TL'den alınırken 3.260,00 TL'den satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATLARI
Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah gram altın altın 485,53 TL'den alınırken 485,63 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sosyal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Özellikle evlerde yastık altı altın dediğimiz altınların çoğu çeyrek altındır. Dolar ve euroya göre daha fazla tercih edilen çeyrek altın bugün 787,30 TL'den alınırken 794,90 TL'den satılıyor.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.202,90
SATIŞ: 3.231,20
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14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 269,33
SATIŞ: 312,61