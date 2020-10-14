Kalyon: Çirkin iddiaların gerçekle ilgisi yok

KalyonHolding, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında gündeme getirdiği, son birkaç gündür de bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, şirketi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, şirketin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmanın söz konusu olmayacağı belirtildi. Söz konusu haber ve yorumlarda, yapımını şirketin üstlendiği Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı için açılan ihale bedeliyle devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkânlarının yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyunun yanıltıldığı kaydedildi.Açıklamada, "46 yıldan bu yana ülkemizin gurur kaynağı olan çok sayıda büyük projeyi hayata geçiren, yatırımların yanı sıra büyük ölçekli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumumuza ve ülkemize hizmet eden şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Basına yansıyan ilgili haberlerde 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır" denildi.ULUSLARARASI firmaların katıldığı tüm ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesinin devlet tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin yüzde 1'ini dahi bulmayan bir miktardır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip projelerde sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkını kazanan tüm firmalara vermektedir. Keza 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2020 Eylül ayına ait listeye göre; sağlık sektöründen, turizme birçok farklı proje ve şirkete sadece eylül ayında toplam 128 adet istisna belgesi verilmiştir" denildi.