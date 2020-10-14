Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri üst üste geliyor! 14 Ekim gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sabah...

Ülkemizde altın fiyatları sürekli takip edilen konular araısnda yer alıyor. Aynı şekilde en çok tercih edilen bir numaralı birikim aracı olarak dikkat çekiyor. 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son dakika bilgileri ile anlık verileri özel olarak derledik. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. İşte son dakika bilgileri...

SON DAKİKA - 14 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah gram altın altın 482,03 TL'den alınırken 482,16 TL'den satılıyor.