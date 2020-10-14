Kendi makinelerini yapıp, ayda 8 milyon maske ürettiler

Otomotiv ve savunma sanayi için makine ve kalıp üretimi yapan Atilla Çelebi ile Oktay Çelebi, maske üretim makinesi geliştirerek 8 firmaya makine verdi. Maskeye olan talebin artmasıyla Çelebi kardeşler, kendileri de maske üretmeye başladı. Oktay Çelebi koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine makine talebi geldiğini belirterek, "Mart ayında koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Bunun sonucunda bize makine talepleri gelmeye başladı. Gelen talepler doğrultusunda 8 firmaya makine yaptık. Makinelerin beğenilmesi ile kardeşimle birlikte bizde maske imalatı yapmaya karar verdik. Bütün makineler gövde ve ip çakma makineleri olarak aynı zamanda tam ultrasonik makine diye de geçiyor. Bunların tamamı bize ait. Aynı zamanda da maske imalatı yapmaya başladık" dedi.

ÜRETTİKLERİ MASKELER YÜZDE 98,7 GÜVENİLİRLİK ALDI

Çelebi, Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan incelemelerde maskelerin yüzde 98,7 oranında güvenilir olduğunu söyleyerek, "Düzce Üniversitesi'ne maskelerden numuneler verdik. Şu anda çıkan raporlar doğrultusunda yüzde 98,7 güvenilirlik belgesi aldık. Bu da bizi memnun etti. Güvenilirlik belgesini alınca bir marka oluşturduk. Şu an iç piyasada 2 firmayla çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışıyla görüşmelerimiz var. İhracat yapmaya başlayacağız. Birkaç hafta içinde anlaşmalarımızı yaparak yurt dışına ihracat yapacağız. Şu anda günlük 300 ile 350 bin arasında maske üretiyoruz. Aylık 8 milyon olarak bir üretim kapasitemiz var. İş yerimizde mevcutta 34 kişi çalışıyor. Bundan 2 hafta sonra hedefimiz 60 kişiye çıkmak. Aynı zamanda istihdama katkımız olacak. Buda bizi sevindiriyor" diye konuştu.