Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Güncel Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirmişti. Hal böyle olunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kredi çekme işlemlerini gerçekleştirmek için bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...
Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
İhtiyaç kredisi: 1.87
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi 1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61