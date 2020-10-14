Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Güncel Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirmişti. Hal böyle olunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kredi çekme işlemlerini gerçekleştirmek için bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87