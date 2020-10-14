Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD’de birinci dünyada ikincıyiz

Pandemi krizinin ardından, hükümetin aldığı önlemler, kamu bankalarının finansman destekleri ve 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile güçlü bir toparlanma sürecine giren ekonomide üretimde önemli başarılara imza atılıyor. Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 10.4 ile, 7.1 olan beklentinin çok üstünde arttı. Türkiye sanayi üretiminde yıllık bazdaki artışta dünyada ikinci, OECD ülkeleri içerisinde ise birinci oldu. Sanayi üretimi aylık bazda ise sıfır olan beklentinin aksine yüzde 3.4 arttı.



ÜRETİM LOKOMOTİFİ TRENİN BAŞINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ağustos ayında sanayi üretimindeki yıllık artışta OECD'de birinci, dünyada ise ikinci sırada yer aldığına işaret etti. Açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4; perakende satış hacmi yüzde 5.8 artarken, sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23.5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" dedi.



AĞUSTOS REKORU KIRILDI

Sanayi üretiminde yıllık bazda Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışa imza atıldı. Ağustosta 114.9 ile pandemi öncesindeki seviye aşılırken, endekste 4 aylık artış yüzde 47'ye ulaştı. Endeks 114.9 ile aynı zamanda 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerine ulaştı. Pandemi krizinin etkisiyle sanayi üretimi nisanda yüzde 31, mayısta yüzde 19 azalmıştı. Normalleşme ile birlikte yıllık artışta haziran ayında pozitif bölgeye geçilirken, temmuzda yüzde 4.4 artış yakalanmıştı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 17.4 ile orta-yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti.



3. ÇEYREKTE GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye ekonomisinin yüzde 4.4 büyüdüğü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 olan ortalama sanayi üretimi yıllık artışı, yüzde 9.9 küçülme yaşanan ikinci çeyrekte ortalama yüzde 16.7 azalmıştı. Sanayi üretiminde üçüncü çeyrekteki ortalama artış dün açıklanan ağustos verisi ile birlikte yüzde 6.8 olarak gerçekleşti. Analistler, güçlü ağustos üretim verisinin ardından üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 4-5 bandına ulaşabileceğini, yılın tamamında ise Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) belirlenen yüzde 0.3'lük hedefin büyük ihtimalle tutturulabileceğini ifade etti. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, sanayi üretiminin mayıstan bu yana kesintisiz bir toparlanma gösterdiğini belirterek, "Temmuz ve ağustos verileri ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte güçlü gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.



CİRO ENDEKSİ % 23.5 ARTTI

Ekonomideki güçlü toparlanmanın üçüncü çeyrekte büyümeye döndüğünün diğer bir işareti de perakende satış hacmi ile sektörel ciro endeksinden geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29.4, inşaat ciro endeksi yüzde 5.8, ticaret ciro endeksi yüzde 32.8 yükseldi. Perakende satış hacmi de yüzde 5.8 arttı.



İSTİHDAM VE BÜYÜMEYE YANSIYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustosta sanayi üretimindeki yıllık artışa dikkat çekerek, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma üçüncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadelerini kullandı