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Pazarcık inşası son hız devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık inşaatını son hızla sürdürüyor. Bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarının yer alacağı 95 bin metrekarelik proje ilçeye nefes aldıracak.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.10.2020 01:31 ABONE OL
Pazarcık Millet Bahçesi inşası son hız devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye, hayata geçirdiği Millet Bahçeleri ve Millet Konakları projeleriyle vatandaşlar için yeni sosyal donatı alanları oluşturuyor. Pazarcık için önemli bir proje olan Millet Bahçesi de, 95 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor.


95 BİN METREKARE

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları, oyun alanları ve yöresel ürün satış alanları inşa ediliyor. Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor. 95 bin metrekarelik alan içerisinde oluşturulacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor sahalarında çalışmalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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Pazarcık Millet Bahçesi inşası son hız devam ediyor
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