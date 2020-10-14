Pazarcık Millet Bahçesi inşası son hız devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye, hayata geçirdiği Millet Bahçeleri ve Millet Konakları projeleriyle vatandaşlar için yeni sosyal donatı alanları oluşturuyor. Pazarcık için önemli bir proje olan Millet Bahçesi de, 95 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor.



95 BİN METREKARE



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları, oyun alanları ve yöresel ürün satış alanları inşa ediliyor. Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor. 95 bin metrekarelik alan içerisinde oluşturulacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor sahalarında çalışmalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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