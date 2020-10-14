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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi: hareketlendi! 15 Ekim Bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek oldu?

gelişmeleri haftanın dördüncü gününde hareketlilik yaşıyor. Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle son günlerde yaşanan ani iniş ve çıkışlar altın piyasasının grafiğini değiştiriyor. En son fiyatı 485 TL, çeyrek ise 786 TL’den işlem gördü. Corona virüs sebebiyle değişiklik gösteren altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim , tam, yarım, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı rakamlar ile son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 06:33 Son Güncelleme: 15.10.2020 06:33 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan haberleri gelmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yatırımlarını bu yönde yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Corona virüs salgını sebebiyle rekor seviyelere yaklaşan sarı metalde grafik değişmeye devam ediyor. Kuyumcuların yolunu tutan küçük ve büyük ölçekli ölçekli yatırımcılar için ? 15 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

gelişmeleri an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine merak edilen konular arasındaki yerini koruyor. Haberimizde, altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.

Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.204,40

SATIŞ: 3.229,30

ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,38

SATIŞ: 452,22

22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.216,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.563,70

SATIŞ: 1.579,60

YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.103,43

SATIŞ: 3.164,65

TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,80

SATIŞ: 790,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 482,54

SATIŞ: 482,63

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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