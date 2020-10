Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yatırımlarını bu yönde yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Corona virüs salgını sebebiyle rekor seviyelere yaklaşan sarı metalde grafik değişmeye devam ediyor. Kuyumcuların yolunu tutan küçük ve büyük ölçekli ölçekli yatırımcılar için altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine merak edilen konular arasındaki yerini koruyor. Haberimizde, altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.