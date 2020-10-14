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haberi! Bakan Pekcan duyurdu: Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak...

haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:56 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:56 ABONE OL

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi.

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Son dakika haberi! Bakan Pekcan duyurdu: Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak...
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