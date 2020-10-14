Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve yakınları Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verisi Ocak ayında yapılacak zam miktarı için ön izlenim sağladı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve enflasyon tahminleri ise Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili fikir verdi.

Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…