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Son Dakika Haberi: maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak maaş zamları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Maaşlara yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları etkili oluyor. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan veriler ve enflasyon tahminleri doğrultusunda ise ‘SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı’ ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Peki, 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

'de 13 milyondan fazla ve yakınları Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verisi Ocak ayında yapılacak zam miktarı için ön izlenim sağladı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve enflasyon tahminleri ise Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili fikir verdi.

Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

2 BİN 333 LİRAYI BULACAK

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

YAŞLIYA 742 TL

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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