15 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı/parası yatan illeri sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, hasta ve bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi merak edilmeye başlandı. 15 Ekim 2020 evde bakım parası 23 ilde yatırıldı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Buna göre; 15 Ekim tarihi için 23 ilde maaş yatırıldı. Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi ise şu şekilde;
15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tokat, Karabük, Hatay, İstanbul, Sakarya, Şanlıurfa, Konya, Samsun, Mersin, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Uşak ve Zonguldak illerinde evde bakım maaşları yatırıldı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.