15 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı/parası yatan illeri sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, hasta ve bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi merak edilmeye başlandı. 15 Ekim 2020 evde bakım parası 23 ilde yatırıldı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 15 EKİM 2020

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Buna göre; 15 Ekim tarihi için 23 ilde maaş yatırıldı. Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi ise şu şekilde;